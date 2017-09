Vader Naomi van As niet verhoord in stalkingszaak

De Haagse advocaat mr. Ranesh Dhalganjansing eiste twee weken geleden dat de vader van oud-hockeyster Naomi van As verhoord wordt bij het Haagse gerechtshof over de vermeende relatie. In 2016 is Kim O. door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van vier maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Ze zou Francis van As vaak gebeld hebben.



Verder zou ze ook zijn broer lastig gevallen hebben.



Tegen de celstraf heeft ze hoger beroep aangespannen bij het gerechtshof. De inhoudelijke behandeling is over enkele maanden. Omdat vader Van As al eerder is verhoord vindt het hof het niet nodig om de man in het openbaar aan de tand te voelen over zijn vermeende relatie met Kim O. De vader van Naomi zou O. ontmoet hebben op een cursus Chinees.



Een psychiater denkt dat de vrouw mogelijk lijdt aan een geestelijke stoornis. Ze zou daarom niet toerekeningsvatbaar zijn. De celstraf van vier maanden heeft de Indische dame al uitgezeten, maar ze is in april opnieuw vastgezet omdat ze de familie van As weer zou hebben lastiggevallen.



Dit is een nieuwe zaak waarvoor O. in oktober moet voorkomen bij de rechtbank.