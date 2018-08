Vader scoort bij bevalling: 'Vanzelfsprekend dat je de ander steunt'

Indy Groothui­zen nu de echte nummer 1 bij ADO

11:05 Op papier was hij met rugnummer 1 al ADO's eerste doelman, in de praktijk is Indy Groothuizen dat nu ook. In aanloop naar de competitiestart tegen FC Emmen spreekt trainer Fons Groenendijk zijn vertrouwen in de 22-jarige doelman uit.