Vader van de Haagsche Stadsfiets

Hans (1 juni 1961 - 4 september 2018) kreeg het ondernemen met de paplepel naar binnen. Het gezin woonde boven de kruidenierswinkel van zijn moeder in de Malakkastraat. Zijn vader had garagebedrijf Du Nord op Scheveningen aan de Keizerstraat. Hans was de benjamin van het gezin met negen kinderen. Hij werd opgeleid als plaatwerker, maar na een korte carrière als monteur bij Riva gooide hij het over een andere boeg.



Hans ging aan de slag in de catering van het Vredespaleis, in een restaurant op de Toussaintkade, als perronopzichter op Hollands Spoor en als medewerker van de Thalys. Die laatste baan had als prettige bijkomstigheid dat hij geregeld een terrasje in Parijs kon pakken.