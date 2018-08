Vader vermiste Nsimire (14): 'Steun geeft ons nieuwe energie'

Het doet de familie goed te zien dat vandaag tientallen mensen de straat op zijn gegaan om flyers te verspreiden met daarop foto's van Nsimire (14). De Haagse tiener wordt inmiddels al twaalf dagen vermist. ,,We krijgen meer kracht door de steun die we ontvangen."



Massembo hoopt zo snel mogelijk iets te horen van zijn vermiste dochter. ,,Hopelijk ziet mijn kind dat iedereen bezig is. We moeten horen dat Nsimire nog bij ons is. Ook als iemand haar vasthoudt, willen we dat die hoort dat wij er allemaal mee bezig zijn."

Quote We moeten horen dat Nsimire nog bij ons is Baderha Massembo

Onzekerheid

De familie zit al ruim anderhalve week in onzekerheid over het lot van hun dochter. In een eerdere oproep op Facebook schreef Massembo ten einde raad te zijn. De aanwezigheid van de tientallen flyerende mensen in het centrum van de stad en het Zuiderpark geeft de familie weer 'nieuwe energie'.

De flyeractie is inmiddels gestopt. Er zijn duizenden exemplaren verspreid met daarop verschillende afbeeldingen van Nsimire. ,,Als het morgen nodig is, gaan we morgen verder", zegt een woordvoerder van de familie. ,,We hopen het niet, maar als het nodig is, gaan we door."