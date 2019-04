Vader zoekt man die zoon hielp na valpartij met fiets in Rijswijk

Commentaar ‘Bij alle verplichte controles zat iedereen te slapen’

9:03 Heel even dachten 69 uitkeringsgerechtigden dat ze uit de zorgen waren. Ze troffen vorige week enorme geldbedragen op hun rekeningen aan. Een brief van de gemeente Den Haag bevestigde bovendien dat zij de grote bedragen verdiend hadden omdat ze hadden gewerkt met behoud van uitkering. Tweeëneenhalf miljoen euro was te veel uitgekeerd.