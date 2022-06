Vaderdag is niet om te laten zien hoe motorisch gestoord je bent

Column Boerenop­stand niet te vermijden, maar keiharde acties hebben geen zin

Is de oprit van de Utrechtsebaan na een miljoeneninjectie bijna klaar om opnieuw in gebruik te worden genomen, komen die boeren er weer aan. Het kabinet zet het mes niet zozeer in de veestapel, maar in de rug van de boeren. Er worden ‘afdwingbare maatregelen’ voorbereid. Dat belooft weinig soeps. Hooguit linke soep.

11 juni