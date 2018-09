Vakantiepark, duinen en strand krijgen een schoonmaakbeurt

Column Stankover­last? Eerder een overdosis aan heerlijke hazelnoot­geu­ren

6:28 Er zijn weinig dingen echt onmisbaar in het leven - maar een hazelnoottaart van Maison Kelder is dat zeker en vast. Een leven zonder taart van Kelder is een bodemloos bestaan. Nu het bedrijf in haar Haagse bestaan wordt bedreigd door kortzichtige ambtenaren en snode projectontwikkelaars dreigt Maison Kelder ondergronds te gaan.