Vakantieplannen van Ockje Tellegen: 'Op de Kaag, vlakbij Den Haag, maar toch ver weg'

Video Olijvenboe­rin Marije brengt Portugese olijfolie per zeilschip naar Schevenin­gen

15:15 De Haagse Marije Passos (37) vertrok vier jaar geleden voor de liefde en een olijvenboomgaard naar Portugal. Nu is ze even terug op bekend terrein, op een zeilschip in de Scheveningse haven. Met 5000 kilo aan olijven, flessen olijfolie en andere biologische streekproducten. Het is haar manier om bestellingen in Nederland af te leveren. Op de wind.