Vakbonden én streekvervoerder EBS waarschuwen: ‘Werk thuis of pak de fiets’

Medewerkers in het openbaar vervoer in de Haagse regio leggen de komende twee dagen, vanwege een conflict met de vervoerders over het salaris, het werk neer. Bij de HTM gaat donderdag alles plat. Bij het streekvervoer (EBS) morgen is dat nog onzeker, omdat niet alle chauffeurs staken. ,,Mensen kunnen toch beter thuis werken of met de fiets gaan.’’

Het nieuws over de staking in het streekvervoer morgen kwam gisteren voor veel mensen als een verrassing. Het was al bekend dat de voertuigen van HTM in Den Haag niet reden vanwege een conflict over het loon en de hoge werkdruk. Maar nu blijkt dus dat ook de chauffeurs van streekvervoerder EBS, die onder meer in Delft, Zoetermeer en het Westland rijdt, zwaar ontevreden is over het loonbod van de streekvervoerder en de hoge werkdruk. Zij leggen woensdag het werk neer.

Overstap

Volgens Veronika Teunissen van de FNV staan de twee acties helemaal los van elkaar. Het verschil is ook dat de HTM-staking een initiatief is van FNV én CNV. In het streekvervoer, dat in de Haagse regio door EBS wordt verzorgd, is een meerderheid van de CNV-leden wél akkoord gegaan met het loonbod (2,8 procent) van de werkgever. Dat betekent dat die leden woensdag niet staken. En dat maakt het volgens haar moeilijk in te schatten hoeveel EBS-bussen er morgen uitvallen.

,,Maar de actiebereidheid is groot en de verstoring voor de reiziger ook’’, weet ze. Reizigers komen bijvoorbeeld misschien wel naar hun bestemming, maar de kans is groot dat ze niet meer met diezelfde bus naar huis kunnen, waarschuwt ze. Ook kan het zijn dat ze bij een overstap geen vervoer hebben. ,,Wij raden mensen daarom aan om thuis te werken of met de fiets te gaan.’’

Triest

Teunissen vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar zegt dat het de enige manier is om de werkgever weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. ,,Het is heel triest dat je mensen die er niks mee te maken hebben, zo raakt. Maar we hebben geen andere optie. Dit was een eindbod van EBS. Een meerderheid van onze leden pikt dat niet.’’

Om het koopkrachtverlies te compenseren, zouden de chauffeurs eigenlijk zo’n 15 procent meer loon moeten krijgen, heeft de FNV uitgerekend. De vakbond beseft dat dat er niet in zit. ,,Maar tussen 15 en 2,8 procent zit wel een heel groot gat’’, benadrukt ze. ,,Het draait hier vooral om respect. Het ziekteverzuim is heel erg hoog, en mensen worden heel erg onder druk gezet om nog harder te werken. Die werkdruk wordt alleen maar hoger, en dan word je ook nog onmenselijk behandeld. Ik denk dat dat nog het meest pijn doet. Mensen denken: die werkgever is er niet voor mij, maar alleen om mij uit te knijpen.’’

Ook binnen de CNV is slechts een kleine meerderheid akkoord gegaan, weet ze. Volgens haar zijn veel CNV-leden nu overgestapt naar de FNV omdat ze het niet eens zijn met dit besluit.

Kaartenhuis

Bij EBS kunnen ze nog niet zeggen of er morgen wel of geen bussen rijden. Dat hangt volgens een woordvoerder heel erg af van de stakingsbereidheid onder chauffeurs. En daar weten ze morgenochtend pas meer over. ,,Niet alle chauffeurs zijn lid van de FNV. Alleen is die hele dienstregeling wel met elkaar verweven. Als er veel chauffeurs niet rijden, vallen daar gaten in. Die dienstregeling valt dan als een kaartenhuis in elkaar.’’ De vraag is hoe zinnig het in dat geval nog is om morgen door te rijden. ,,Het zorgt voor heel veel onzekerheid voor de reizigers. Daarom hebben we nu al tegen onze reizigers gezegd: hou er rekening mee dat de bus niet rijdt, zoek een alternatief of werk thuis.’’

Waar en wanneer? Tijdens de staking woensdag vallen alle stadslijnen van EBS in Delft en Zoetermeer uit. Daarnaast treft de staking ook alle bussen van het R-Net in het Westland en andere gemeenten rondom Den Haag, zoals Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. In Zoetermeer rijden nog wel bussen van Arriva richting Leiden. Op donderdag staan alle voertuigen van HTM in Den Haag en Zoetermeer, dus ook de lightrailverbinding, stil. Randstadrail tussen Den Haag en Rotterdam, in handen van de Rotterdamse RET, rijdt die dag wel gewoon. Reizigers wordt geadviseerd om te zoeken naar alternatieven of thuis te werken. Vanwege alle wegafsluitingen in Den Haag, luidt het advies om niet met de auto te komen.

