Vaker optreden internationale artiest in stad

Coldplay, Bruce Springsteen. Wereldberoemde zangers die in de afgelopen jaren Den Haag al wisten te vinden. En dat mag best vaker gebeuren, meende de D66 in juli dit jaar. Want het zou niet alleen bij Den Haag als popstad passen, ook is het goed voor de economie. De Haagse fractie stelde schriftelijke vragen aan het college.

En wat blijkt: het stadsbestuur is het eens met de partij. Den Haag gaat zich inzetten om vaker grote internationale artiesten binnen te halen. Jaarlijks moeten er één of - als het kan - meerdere concerten gegeven worden. Om daarvoor te zorgen is de gemeente in overleg met concertorganisatoren.

Geweldige concerten

D66-raadslid Birgül Özmen is tevreden met de uitkomst van de schriftelijke vragen van haar partij. ,,We hebben in het verleden natuurlijk al geweldige concerten van Coldplay en Bruce Springsteen gehad. Ik ben blij dat de gemeente het op ons aandringen vaker mogelijk wil maken om internationale artiesten een podium te geven op het Malieveld.''