Vallen en opstaan met kunst als reddingsboei: ‘Iedereen zei dat het een domme keuze was’

Barbara betekent buitenlander. Zo voelt Quentley Barbara zich ook in Den Haag. Maar na acht jaar in deze stad, is hij net zo goed een buitenlander in zijn thuisland Curaçao. Toen hij begon aan zijn afstudeerproject aan de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten in Den Haag, wist hij dan ook meteen wat de titel van het werk zou worden: foreigners. Het onderwerp was zijn familie, die hem gebracht heeft waar hij nu is. Zowel goedschiks als kwaadschiks.