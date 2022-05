Vallen en opstaan met Nurlaila Karim: ‘Als ‘Tina’ is afgelopen, ga ik geen audities meer doen’

De eerste vraag klinkt onaardiger dan die was bedoeld: hoe komt een meisje dat in het centrum van Den Haag is opgegroeid in Pijnacker terecht? Waarmee toch enigszins de suggestie wordt gewekt alsof daarvoor wel een bijzondere reden moet zijn geweest. Gelukkig kan Nurlaila Karim er wel om lachen: ,,Ik vind hier rust, ruimte en veel groen om me heen. Ik woon prima hier! Toevallig zei ik het vanochtend nog tegen mijn dochter: ‘Wat wonen we hier toch fijn’.’’