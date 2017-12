Valpartijen door gladheid: 'Pas op'

'Vrouw (59) stak haar Haagse echtgenoot neer'

30 november De 59-jarige Hagenaar die in de nacht van woensdag op donderdag in het Zeeheldenkwartier door een misdrijf om het leven gekomen, is neergestoken door zijn echtgenote, stellen omwonenden. Zelf zou de vrouw volgens de buren verwondingen hebben opgelopen - mogelijk een gebroken neus.