Valse bommelding na verlies in casino: werkstraf van 80 uur

De man was het casino uitgezet nadat hij geld had verloren en agressief was geworden. Hij wilde weer naar binnen om het verlies aan de speeltafel goed te maken, maar de toegang werd hem door de beveiligers ontzegd. In de taxi naar huis zou hij toen het telefoontje hebben gepleegd. 'In Holland Casino is ergens een bom gelegd' meldde een stem aan 112.