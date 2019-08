Valse start voor busbedrijf EBS, abonnementhouders reizen toch op saldo

Gisteren reden de bussen van EBS voor het eerst in de regio rond Den Haag. Nu blijkt echter dat passagiers met een regio-abonnement zien dat er ondanks dat abonnement toch saldo wordt afgeschreven. ,,Het is inmiddels bekend bij ons”, zegt een woordvoerder van EBS. ,,Sommige abonnementen worden niet goed geaccepteerd, waardoor deze mensen op saldo reizen.” Zij betalen dan het reguliere instap- en kilometertarief.

EBS is inmiddels begonnen met het aanpassen van het systeem. In een deel van de bussen zal dat vanmiddag al veranderd zijn. In andere gevallen morgenochtend, zo is de verwachting. ,,We hebben alles getest, maar hier is blijkbaar iets misgegaan.” Gedupeerden kunnen zich melden op de website van EBS om via een contactformulier hun geld terug te vragen.

Een valse start voor EBS, dat gisteren voor het eerst in de Haagse regio reed. ,,Dit is wel een smetje. Verder krijgen we vooral positieve berichten. Bijvoorbeeld over de airco, de klimaatbeheersing in de bussen. Kennelijk was die in de oudere bussen niet zo goed. Dat wordt genoemd op social media, natuurlijk niet zo gek met dit weer.”