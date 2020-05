Vamp van de Haagse markt weet alles van grote maten

1100 euro had Bianca Lensen (44) bij zich toen ze meeliftte naar Parijs. De marktmeester van de Haagse Markt had gezegd dat ze met hoofddoeken kans zou maken op een plek op de drukke en gezellige markt. Naar de crocs en kinderpyjama’s, die ze tot dan toe verkocht, zou niet voldoende vraag zijn. Het moesten dus hoofddoeken worden. Iets waar Bianca geen kaas van had gegeten, maar als pas gescheiden moeder van twee kinderen had ze niet veel keus. In Parijs investeerde ze haar laatste spaar- en huishoudgeld in kleurrijke hoofddoeken met glimmers. Ze gingen in Den Haag als warme broodjes over de toonbank en legden de basis voor een grote-maten imperium.