Van 380 naar 760 euro: verdubbeling energiecompensatie bij donatie

Veel huishoudens en kleine bedrijven met een kleinverbruikaansluiting op het elektriciteitsnet krijgen in november en december twee keer 190 euro ter compensatie van de verhoogde tarieven. Het gaat hierbij om aansluitingen waar jaarlijks maximaal 80.000 kwh doorheen komt. Die hoeveelheid stroom staat bijvoorbeeld gelijk aan 80.000 wasbeurten met een wasmachine of 320.000 avonden tv kijken.

Personen die energiecompensatie krijgen, maar dit niet nodig hebben, kunnen dit nu doneren. Fonds 1818 verdubbelt dan het bedrag. In plaats van de enkele 190 of dubbele 380 euro, is een donatie nu 380 of 760 euro. Het geld komt bij Haagse gezinnen terecht waar alle hulp welkom is. Dit gebeurt via het fonds, dat geld en ondersteuning biedt aan organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor maatschappelijke initiatieven.