Van 5 december in mijn kinderjaren herinner ik me nog goed de geruite pantoffels, die we ieder jaar kregen

strafeis 10 jaar cel Poolse Agnieszka stak haar man Pawel dood tijdens ruzie: ‘Ik wilde hem alleen maar afschrik­ken’

17:45 De Poolse Agnieszka G. had niet direct in de gaten dat ze haar partner Pawel dodelijk had getroffen toen ze hem stak tijdens een huiselijke ruzie op 19 februari 2019. Terwijl hij versuft op het toilet van hun Haagse woning aan de Mariottestraat lag, maakte G. nog foto’s van hem, en reinigde de wc.