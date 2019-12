Van afgebrand zwembad tot boeren op het Malieveld: Dit was het jaar 2019 in Den Haag in beeld

Het jaar 2019 was nog maar een paar uur begonnen toen een vonkenregen neerdaalde op Scheveningen. Het was tegelijk de aftrap voor een heftig nieuwsjaar waarin de stad niet alleen haar burgemeester verloor, maar ook twee wethouders die werden verdacht van corruptie. Ook was 2019 het jaar waarin boeren meerdere keren Den Haag plat legde.