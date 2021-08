Van Apple Store tot clubhuis van de PVV: Faillissement van de Pier leidde tot 1600 plannen

Het is 2013 als de Pier in Scheveningen failliet wordt verklaard. De rechtbank stelt Marc Udink aan als curator. Hij moet zorgen dat alle schuldeisers van de toenmalige eigenaar Van der Valk hun geld terugkrijgen. Een lastige opgave. Het sentiment is dan dat het niet meer dan een euro waard is. Hetzelfde bedrag (toen in guldens) dat Van der Valk ooit betaalde om de Pier te kopen.



Het faillissement kwam in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, vertelt Udink. ,,Gezegd werd dat de Pier maar moest worden afgebroken.” Ongelooflijk, vindt hij nog steeds. ,,Zo gek ook dat mensen het maar een euro waard vonden. Wie heeft er nu het bezit van 17.000 vierkante meter aan ontwikkelbare ruimte aan de Nederlandse kust. Dat is goud waard.”