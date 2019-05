Van Asten wil lijmen in gevelkunstruzie

Van vorig jaar mei tot november moest huiseigenaar Faisal Mirza de aannemer betalen voor de vaste kosten van onder meer de steiger die klaarstond om de bakstenen muur te bouwen waarop het tegelreliëf moet komen te hangen. Dat die muur niet gemetseld werd, kwam doordat de kunstenaar en Miza het niet eens werden over de kleur van de te gebruiken baksteen. Dat is uiteindelijk pas eind november vastgelegd.



In de tussentijd zou de aannemer voor een kleine 25.000 euro kosten hebben gemaakt. Mirza vindt dat een nogal hoge rekening, maar als zelfbouwer ontbeert hij de kennis om daar een vuist tegen te maken. De stichting die het werk wil redden (met daarin onder meer PvdA-coryfee Adri Duivesteijn) heeft meer ervaring, maar vindt dat er nu genoeg vertraagd is en stelt dat Mirza gewoon de muur moet laten metselen.



Mirza wil de zaak nu door een rechter laten toetsen, maar zelfs daarover liggen hij en de stichting in de clinch. Waar Mirza de kantonrechter prefereert, wil de stichting liever naar het gespecialiseerde arbitragecollege voor de bouw.



Wethouder Van Asten wil nu met beide partijen in gesprek. ,,Het is voor iedereen beter als de rechter er buiten kan blijven." Hij heeft alleen geen zin om de gemeente de rekening te laten betalen.



