Van baanrecords tot een grote brand: de in financieel zwaar weer verkerende Uithof ziet Abraham

Samenscho­lings­ver­bod Berestein­laan na ernstige steekpar­tij in avondwin­kel

Op en rondom de Beresteinlaan in stadsdeel Escamp geldt de komende dagen een samenscholingsverbod. Het is al een tijd lang onrustig in de wijk nadat vorige week een 15-jarige jongen werd neergestoken.

2 januari