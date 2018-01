Van Barneveld lijstduwer Groep de Mos: ‘Met die partij gooit Den Haag bullseye’

Van Barneveld staat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart op plek 36 van de kieslijst: een sympathiebetuiging aan de partij, want hij gaat de gemeenteraad niet in. ,,Ik heb het binnenkort te verschijnen verkiezingsprogramma van de partij gelezen. Dat is een programma waar ik helemaal achter sta en waarmee Groep de Mos de grootste partij van Den Haag kan worden’’, vindt Van Barneveld. Hij gooit er een oneliner tegenaan om zijn woorden kracht bij te zetten: ,,Met Groep de Mos gooit Den Haag bullseye!’’



Richard de Mos, lijsttrekker van Groep de Mos, is blij met de gloednieuwe samenwerking. ,,We zijn natuurlijk apetrots dat Barney onze partij gaat promoten.’’



Ook maakte De Mos vandaag bekend dat Jelle Meinesz, een bekende horecaondernemer uit Den Haag, op de zesde plek van de kieslijst staat. ,,Met Jelle hebben we iemand in de top van onze kandidatenlijst die weet hoe het is om als ondernemer door de gemeentelijke regeltjesbulldozer vermorzeld te worden. Met hem gaan we van ondernemen weer een feest maken in Den Haag.’’



Gisteren maakte De Mos zijn top vijf bekend.