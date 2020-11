Van bierdrinkende student naar commando: ‘Je bent constant in onzekerheid’

Tom is wel wat gewend. Hij is in de afgelopen jaren in rap tempo uitgegroeid tot één van de beste amateurtriatleten van de wereld. Begin dit jaar won hij in zijn leeftijdsgroep de Ironman (hele triatlon) New Zealand. Hij kwam daar net van terug toen hij een advertentie zag voor Kamp van Koningsbrugge en besloot zich op te geven. Zijn wedstrijden gingen tenslotte toch niet door, corona was inmiddels volop in opmars. ,,Ik wist niet precies waarvoor ik me opgaf. Maar naarmate het traject vorderde, kreeg ik wel door dat het een goede uitdaging was voor mij.”