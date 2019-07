Van Boussakou tot Beugelsdijk; ADO geeft visitekaartje af

Video Koningstun­nel vijf weken eerder open dan gepland

12:35 De Koningstunnel in het hartje van Den Haag gaat al op maandag 26 augustus open, in plaats van op dinsdag 1 oktober. Dat is vanochtend bekend gemaakt. De tunnel is vijf weken eerder dan aanvankelijk gepland klaar. De hofstad wordt daardoor weer veel beter bereikbaar.