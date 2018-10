Van boven: 'Formule X is erg grappig'

Grote Kerk zoekt wegen voor nieuwe inkomsten

11:19 De Protestantse Gemeente moet een nieuwe succesformule ontwikkelen voor de geliefde Grote Kerk. Exploitant Stichting Grote Kerk (SGK) haakt af omdat de inkomsten kelderen van het monument, dat eigenlijk eigendom is van heel Den Haag. ,,Het is geen negatief verhaal. We moeten alleen anders naar de Grote Kerk gaan kijken.''