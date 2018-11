Van Boven: 'Wieken drijven de zaag'

Waarom een luchtfoto van De Salamander?



,,De houtzaagmolen is een rijksmonument dat we in stand moeten houden. Vakmensen zijn zeldzaam: we hebben nog maar zeven of acht werkende zaagmolens in Nederland en een stuk of vijftig mensen die als zaagmolenaar werkzaam zijn. Een beroep dat je nergens anders leert en dat helaas niet bekend is onder de jeugd.‘’



Terwijl zagen wel wat voor ze is?



,,Om een stam te bewerken moet je veel sjouwen, dus misschien is het voor de jeugd niet meteen geschikt. Wij zien vooral mensen van vijftig jaar en ouder, technisch geschoold, die het leuk vinden om in en om het erfgoed te werken. Wij zijn geen commercieel bedrijf, krijgen wel opdrachten en zorgen voor eigen onderhoud. Alles in de molen is van hout.''

Is zagen niets voor u?



,,Nee, zo technisch ben ik niet. Ik ben secretaris van de stichting die de molen beheert en molengids. Zaagmolenaar zijn is allesbehalve eenvoudig. Probeer maar eens een stam van 3000 kilo binnen te halen. De draaiende wieken drijven het zaagwerk in de molen aan. Dan ben je zo een paar dagen bezig.‘’



Hoe oud is de molen?



,,De Salamander is een monument uit 1777 en was niet meer dan een bouwval, honderd meter verderop in het land. De molen is in 1989 op de huidige plek herbouwd en was in 1990 af. Met subsidie van de overheid, de jaarlijkse bijdrage van onze driehonderd vrienden en de houtverkoop houden we de molen in stand.''

Wat vindt u de mooiste plek?



,,De stelling, dat is de eerste etage van de molen met uitzicht over de Vliet, Voorschoten, Leiden en het centrum van Leidschendam. Vanaf daar zie ik hoe alles reilt en zeilt: de boten en de huizen die het tuinbouwgebied hebben volgebouwd. Ik heb het zien gebeuren, want ik ben geboren in Voorburg en getogen in Leidschendam.''

