Van bruggetje naar bruggetje om de Delftse horeca te steunen in coronatijd

HTM luidt noodklok: ‘Snel investeren in nieuwe railverbin­din­gen, anders staan we allemaal vast’

De bereikbaarheid van Den Haag en omliggende gemeenten is in gevaar, waarschuwt de Haagse vervoerder HTM. Als er niet snel een besluit wordt genomen over een forse uitbreiding van het ov loopt alles vast, daarvan is HTM-directielid Erik Beenen overtuigd. ,,Het lijkt wel alsof de urgentie ontbreekt.’’

12 januari