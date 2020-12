Van café naar kerstkraam: Bij deze lokale ondernemers kan je toch je biertje halen, maar dan wel voor thuis

Het kost wel wat moeite, maar op langste route van Den Haag rijdt straks een moderne tram

2 december Bijna elke Hagenaar heeft er wel een keer in gezeten: tramlijn 1. Het spoor van de langste route van Den Haag wordt vervangen omdat er dadelijk modernere, lagevloerse trams komen. Een deel van de route is al vernieuwd. Nu is het laatste stuk aan de beurt. Dit voorjaar is het werk klaar.