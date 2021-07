Van Condor City naar Barn47 naar... Hudson

Restaurant Barn47 aan de Poeldijkseweg op de grens van Wateringen en Den Haag is omgetoverd tot een Hudson. Het is de tiende vestiging van het bedrijf, dat is geïnspireerd op de Amerikaanse keuken. Gasten kunnen er de hele dag terecht.

In 2017 opende Barn47 in de ruimte waar voorheen dansclub Condor City zat. De ruimte was destijds al niet meer te herkennen. Waar ooit werd gedanst, staan nu grote lichtbruine banken met daaraan tafeltjes. In het midden staat een vierkante bar. Aan elke zijde kunnen drankjes besteld worden.

Lunchen met kinderen

Iedereen is welkom, aldus Hudson. De keten heeft voor kinderen zelfs een aparte speelruimte ingedeeld, zodat moeders en oppassers er ook kunnen lunchen. Geen kinderen? Dan mag je er ook komen voor een biertje, wijntje of cocktail. Een hapje eten kan natuurlijk ook, van nacho’s tot burgers. Het menu is gebaseerd op de Amerikaanse keuken.

Dit filiaal is de grootste die de keten tot nu toe opende. De eerste vestiging kwam in 2009 in het Statenkwartier in Den Haag. Daarna breidde Hudson uit naar onder meer Zoetermeer, Leiden en Rotterdam. Alle zaken zijn geïnspireerd door New Yorkse sferen.

Volledig scherm Zo ziet het nieuwe restaurant op de grens tussen Den Haag en Wateringen eruit. © Hudson Den Haag Zuid

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.