Van corruptie verdachte Richard de Mos beëdigd tot raadslid: ‘Met een dubbel gevoel’

Op de publieke tribune van de raadszaal heeft een deel van de aanhang van De Mos zich bijtijds verzameld. Bij binnenkomst krijgt hij schouderklopjes en omhelzingen. Sommige sympathisanten hebben zich gehuld in de groen-gele polo van de partij.



Het afleggen van de eed verloopt soepel. De tekst is er voor Richard de Mos niet minder wrang om, gezien de verdenking van ambtelijke corruptie en omkoping. ‘Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of aan zal nemen.’