Van Curaçao naar Scheveningen, Ronald en Saskia genieten elke dag van hun doorkijkje naar zee

Michel van der Goes laat wens in vervulling gaan: ‘Snoepwin­kel in boekvorm voor de tennislief­heb­ber’

7 maart Na twee jaar heeft Michel van der Goes zijn wens in vervulling laten gaan: het uitbrengen van een boek over tennis. In Alle hoeken van de baan heeft de 32-jarige Wateringse tennisser bijzondere verhalen, achtergronden, feiten én zelfgeschreven gedichten over het tennis samengevoegd.