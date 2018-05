Van de 1640 meter tunnel is er al 1000 geboord

Getuigen gezocht van 'moderne slavernij' in Haags Indiaas restaurant

19:26 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het te werk stellen van illegalen in Indiaas restaurant Chawlas2 aan het Paul Krugerplein in Den Haag. Hier werd vorige week een inval gedaan, waarbij de 36-jarige eigenaar werd aangehouden.