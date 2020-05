Van de fiets in de sloep door corona: ‘We moeten creatief zijn’

Oké, Niels Tromp en zijn sportieve medewerkers hebben ook in deze lastige coronatijd best een nuttige functie met hun bezorgfietsen. In de weekeinden brengen ze, in opdracht van HWW Zorg, coronatests naar de laboratoria. Belangrijk werk. ,,Dat is het zeker. En aangezien er steeds meer mensen getest kunnen worden op corona, zullen onze opdrachten wel toenemen.’’