Van De Mos mogen Sint en Piet komen

De noodkreet van omroep NTR eind vorige week kon meteen rekenen op een reactie van Richard de Mos. ,,Sinterklaas is het grootste feest van Nederland. Het mooiste kinderfeest. Dan is het toch prachtig om hem en zijn gevolg de Scheveningse haven in te laten varen voor de nationale intocht.'' Gemeenten zouden huiverig zijn voor het tv-evenement, omdat organiserende steden de afgelopen jaren te maken kregen met demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwart Piet. De beveiligingskosten liepen daardoor ook fors op. Niet dat de intocht nu ineens een punt is voor de coalitie-onderhandelingen gaat De Mos verder. ,,Die gesprekken gaan nog wel even duren en ik heb begrepen dat de NTR een lange voorbereidingstijd nodig heeft voor het evenement en dus vlot een knoop moet doorhakken. Daarom moet onze burgemeester dit op zich nemen door een uitnodiging te sturen naar de omroep.''

Zwart

De Pieten bij een eventuele tv-intocht zijn wat de voorman van Groep de Mos betreft zwart. Bij de eigen, Haagse sintintocht afgelopen november waren de honderden Pieten van het type 'roetveegpiet 2.0'. ,,Piet is zwart, want hij komt door de schoorsteen en geeft alle kinderen, ongeacht geloof of afkomst, cadeautjes.''



De woordvoerder van burgemeester Krikke laat weten dat Den Haag 'vooralsnog geen plannen heeft om zich te melden'. ,,Er hebben zich na de NTR-oproep al gemeenten gemeld. Daarmee lijkt het probleem opgelost. We zijn heel tevreden met onze grote, populaire intocht op Scheveningen en de rijtoer van de Sint en zijn Pieten door de stad. Daar kwamen ook afgelopen jaar weer meer dan honderdduizend mensen op af."



Volgens Krikke vergt het organiseren van de landelijke intocht bovendien organisatorische aanpassingen. ,,Je moet het bijvoorbeeld in een uur stoppen, want anders is het te veel voor de uitzending. Het klinkt natuurlijk erg leuk, maar we hebben al zoveel. Je moet de andere gemeenten ook wat gunnen.''



