Van den Belt (85) heeft het wel, en repareert zo nodig je lamp: ‘Ze weten niet eens wat een ringnippeltje is’

Hagenaar krijgt twee jaar cel voor ernstige kindermis­han­de­ling

11 augustus De rechtbank in Den Haag heeft woensdag twee jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden opgelegd aan Hagenaar Elyomar P. De man is onder meer veroordeeld voor het ernstig mishandelen van zijn stiefdochter van januari 2013 tot en met december 2015, vanaf dat het meisje twee jaar oud was.