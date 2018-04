Van Den Haag naar Saba: 'In Nederland kon ik iets betekenen, maar hier ook'

Jazzpromo­tor doet een pocketboek­je open over zijn lust en zijn leven

15:03 Fascinating Jazz. Dat is de titel van een boek waarin de Zoetermeerse jazzpromotor Gerard ten Hoopen verhaalt over zijn lust en zijn leven. Hij was er al vroeg bij. ,,Op mijn twaalfde kreeg ik twee vrijkaarten voor de Dutch Swing College Band. Al mijn vriendjes zeiden: Ja daaag! Zij hadden net The Beatles ontdekt.’’