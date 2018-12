Van der Valk wil ook luxe hotel in voormalige ambassade

Horecafamilie Van der Valk wil met zakenman Martin Geerling in zee om een luxe hotel te creëren op de plek van de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag. Van der Valk wil zo’n nieuw hotel graag exploiteren op die locatie, bevestigt ondernemer Marcus van der Valk die al volop in gesprek is met de zakenman. Geerling wil het gebouw platgooien en er een poepchic hotel met 180 kamers en 58 ondergrondse parkeerplaatsen bouwen.

,,We zijn zeer geïnteresseerd. Het is een mooie plek. We hebben nog geen hotel in Den Haag,’’ zegt Marcus van der Valk die evenwel beseft dat er nog een lange weg te gaan is. Het voormalige ambassadegebouw, een rijksmonument, zou immers gesloopt moeten worden. Het idee is pril, zegt Van der Valk. ,,Het college en de raad moeten beslissen.”

De interesse van de bekende ondernemersfamilie is meer dan serieus. ,,Onze wens om als oer-Hollands familiebedrijf in de residentie op een historische locatie een Van der Valk-hotel te vestigen kan hiermee in vervulling gaan,” aldus Van der Valk.

Verlanglijst

Marcus van der Valk, eigenaar van dertig van de 65 Van der Valk-hotels in Nederland (onder andere in Voorschoten, Dordrecht en Nootdorp) heeft een Haags hotel al langer op zijn verlanglijst staan. ,,Dit zou een goede kans zijn. Maar er zijn nog veel factoren waar we afhankelijk van zijn.”

Het moet aan het Lange Voorhout een vier- of vijfsterrenhotel worden, is in ieder geval zijn ambitie. ,,Een mooi hotel met veel allure.”

Zakenman Martin Geerling zette daartoe al architecten aan het werk. Ze ontwierpen een hotel met de uitstraling van het Ritz Carlton in Parijs. Met op de top twee koepels en beelden van Nederlandse vorsten en vorstinnen. Maar volgens Erfgoed wethouder, Robert van Asten, blijft het enkel bij dromen. Hij reageert stellig via Twitter. ,,Nope rijksmonument. Dit gebouw van Breuer blijft staan.”

Monsterlijk lelijk

Geerling zei deze week tegen deze krant verliefd te zijn op Den Haag, maar zich altijd gestoord te hebben aan de monsterlijke lelijkheid van het voormalige ambassadegebouw.

De coalitie wil het gebouw volgend jaar verkopen aan een partij die iets toevoegt aan het Museumkwartier. Wethouder Richard de Mos (economie) reageerde gisteren dat hij op dit moment met marktpartijen in gesprek is om te kijken of zij het Eschermuseum in het gebouw kunnen huisvesten. ,,In maart beslissen we over vervolgstappen”, aldus de wethouder.