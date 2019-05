Van der Vlugt krijgt 'Koperen Bram'

En nog kon het niet op voor de acteur, die na afloop door Erik van Muiswinkel werd verrast met de Koperen Kees. Voor wie niet regelmatig naar het toneel gaat: zo wordt het merkteken genoemd dat in theaters aan de voorkant van het podium een referentiepunt is. Van hieruit bouwen technici het decor op en regelen ze licht en geluid in.



De Koperen Kees werd bij deze gelegenheid omgedoopt tot de Bronzen Bram en met het nodige ceremoniële vertoon op het toneel van de Koninklijke Schouwburg geschroefd.



Van der Vlugt, geboren en getogen in Den Haag, keert dit najaar terug als Sinterklaas in de bioscoopfilm De brief voor Sinterklaas.



