Van der Werff verguld met de Jan Paul Bresserprijs

Derde divisie Quick en Schevenin­gen houden het spannend

21:50 Het tweeluik tussen Quick en Scheveningen is nog onbeslist. Op Nieuw Hanenburg eindigde de heenwedstrijd in de eerste ronde om promotie naar de tweede divisie in 1-1. Komende zaterdag is om 17.00 uur op Houtrust de return.