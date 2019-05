Van dichtbij ervaren hoe het is om koers te zetten naar de maan met Neil Armstrong

Zelf was directeur van het Omniversum Berend Reijnhoudt 9 jaar toen de mens voor het eerst voet op de maan zette. ,,Het was mijn eerste ervaring met een rechtstreekse televisie-uitzending'', zegt hij. ,,In mijn herinnering hebben mijn ouders mij er 's nachts voor uit bed gehaald.‘’



Zoals veel Nederlanders die het magische moment op 16 juli 1969 bewust hebben meegemaakt, herinnert Reijnhoudt zich slechts schimmige beelden. Het doet de bovenmenselijke prestatie van ruimtevaartorganisatie NASA te kort om te zeggen dat de techniek destijds tekortschoot om duidelijker tv-beelden te produceren. Alles wat toen te mistig was, wordt nu ruimschoots goedgemaakt met de IMAX-film Apollo 11 - First Steps Edition die vanaf dinsdag is te zien in het Omniversum in Den Haag.



,,Hoewel de ruimte een van onze aandachtsgebieden is, valt deze film buiten het normale genre'', zegt Reijnhoudt. ,,Zo was het niet mogelijk om hem te ondertitelen. Ik had een voorvertoning in Amerika gezien en was na de eerste tien minuten razend enthousiast. Maar wat ik zelf mooi vind, is niet per definitie commercieel ook interessant.''