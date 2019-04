Van Diemenstraat boos omdat geveltuintje genadeloos met grond gelijk is gemaakt

Peter Bos, raadslid voor de HSP, kan er met zijn pet niet bij. ,,Ik werd benaderd door de bewoners, omdat hun geveltuintje plotseling was verdwenen. Er was niks meer van terug te vinden. Ze waren daar heel boos over en hebben een klacht ingediend.”



De bewoners zelf denken dat een aanvraag voor een scootmobielstalling de boosdoener is. Een omwonenden een stukje verderop had hiervoor een aanvraag ingediend bij de gemeente. Die werd afgewezen, maar blijkbaar hadden de ambtenaren op het stadhuis een andere oplossing voor ogen. Bos: ,,Zonder overleg is de geveltuin gesloopt en werd gezegd dat de scootmobiel daar geparkeerd kan worden. De planten zijn in de ondergrondse container aan de overkant gegooid.”



Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente juist het groen en de geveltuintjes probeert te stimuleren. Wat er in dit specifieke geval mis is gegaan, wordt nog uitgezocht.



Enkele maanden geleden was er ook al ophef over een tegel die was weggehaald om een plant te laten groeien, toen in de Bomenbuurt in Den Haag. Volgens de woordvoerder was in dat geval het probleem dat de plant flink groeide en voor een transformatorhuisje stond.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!