Van drie naar één keer per dag thuiszorg door zorginfarct: ‘We moeten vaak nee verkopen’

Moustapha el Baroudi van thuiszorgorganisatie Omniazorg denkt direct aan de 80-jarige bijna blinde mevrouw uit zijn totaal overbelaste praktijk. ,,Ze kwam vorige week uit het ziekenhuis en er is alleen een overbelaste mantelzorger in haar omgeving. Die mevrouw heeft op drie momenten per dag thuiszorg nodig. We kunnen niet meer bieden dan één moment per week. Het is dit of niets.”