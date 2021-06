Van een zorgeloze jeugd naar de Tweede Wereldoorlog: Zoektocht naar het leven van Jettie Quast

eeuwig den haag ‘Waar zwerven onze jongens toch?’ Rutger Stuffken en Ary Ligtermoet kwamen nooit meer thuis

16 mei Deze keer in de rubriek Eeuwig Den Haag: In de Tweede Wereldoorlog verdwenen 11.000 Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap. Voor het eerst is hun leven achter prikkeldraad opgetekend. Marine-officier Rutger Stuffken en cadet Ary Ligtermoet kwamen nooit meer thuis.