Van fraude verdachte gemeente-ambtenaar zegt onschuldig te zijn en leefde van spaargeld van familie

Dinsdag diende bij de Haagse rechtbank het kort geding dat de begin maart op staande voet ontslagen ambtenaar had aangespannen tegen de gemeente. Volgens hem krijgt hij onvoldoende inzage in stukken om zich goed te kunnen verdedigen. Als controller van de Dienst Stadsbeheer zou R. over een periode van zes jaar 1,7 miljoen euro aan rekeningen hebben betaald voor opdrachten die nooit of nauwelijks zijn uitgevoerd. Het geld ging naar een wirwar aan bedrijven waar R. connecties mee had.