Van groot vuur tot sleutel opduiken: de brandweer komt van alles tegen

De brandweer in de regio Haaglanden kreeg in 2017 in totaal 12.000 meldingen te verwerken. 'Slechts' 3200 keer was dat voor een brand. Daarbij komen 3000 automatische meldingen in gebouwen. 700 keer snelden de brandweerauto's de kazernes uit om te helpen bij een ongeval. In 4900 gevallen betrof het zogenoemde 'overige dienstverlening' en dat kan werkelijk van alles zijn.



Directeur brandweerzorg Lucien Groenewegen herinnert het zich nog goed. ,,We kregen een melding dat een man vastzat in een bank. Vreemd, want op het opgegeven adres was helemaal geen bank gevestigd. Toen we aankwamen, stond een agent al te lachen bij de deur. Het bleek om een dronken man te gaan die was gevallen en met zijn arm klem zat tussen de leuning en de zitting van zijn bank." Hij zat zó vast dat de brandweermannen het slachtoffer uiteindelijk met een kettingzaag moesten bevrijden.