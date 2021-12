Van het fietsknopje van Rutte tot leerlingen in luiers: dit zijn onze meest gelezen verhalen van 2021

Het afgelopen jaar wisten jullie onze verhalen online weer massaal te vinden. Van een juf die haar leerlingen in een luier naar school zag komen tot Mark Rutte die uit de auto stapte om het fietsknopje in te drukken. Hieronder een overzicht van onze meest gelezen verhalen van het afgelopen jaar.

Juf slaat alarm over kwart van haar nieuwe leerlingen: ‘Ze komen in een luier’

Kinderen van 4 met een luier om, die niet zelf hun jasje kunnen aantrekken en vaak geen Nederlands spreken. Schooldirecteur Sharon Schouwenaar van basisschool De Springplank in Leidschendam slaat alarm over de situatie van haar leerlingen. ,,Er is nu hulp aan de ouders nodig.”



Even op het fietsknopje drukken vanuit de auto: wat is Rutte hier aan het doen?

Dat premier Rutte graag over alles controle houdt is bekend. Maar ging hij donderdagavond 11 november niet een beetje te ver toen hij na het verlaten van het Catshuis ook nog eigenhandig het stoplicht op groen zette?

Demissionair premier Mark Rutte drukt op het knopje voor een rood stoplicht bij vertrek uit het Catshuis.

Gehandicapte jongen in ijzige kou achtergelaten omdat familie niet meer voor hem kan zorgen

Een zwaar gehandicapte jongeman is in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 februari in de vrieskou achtergelaten voor een brandweerkazerne in Rijswijk. Hij had een briefje bij zich waarin staat dat zijn familie dakloos is en zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen.

Myron, een 17-jarige Haagse jongen uit Schipperskwartier is dood door een ‘beef’ zeggen bekenden

Wéér overleed een jonge jongen aan messteken. Een jongen uit de ‘hood’, het Haagse Schipperskwartier, de plek waar Keylow, vermeende baas van het liquidatieleger van Ridouan Taghi, opgroeide. Ze vereren hem nog steeds door zich volgens traditie, zoals Myron ook altijd deed, in het blauw te kleden. De 17-jarige jongen zou het slachtoffer zijn van een beef, straattaal voor ruzie.

Vrouw zet gaskachel terug in nul op de meter-woning Zoetermeer: ‘Het is een hel om te slapen’

Ze worden de huizen van de toekomst genoemd. Dé oplossing voor de klimaatcrisis. Maar niet iedereen in Zoetermeer is gelukkig met de nul-op-de-Meter-woningen. ,,Ik zit met een deken op de bank. En mijn strot is droog.” Volgens verhuurder De Goede Woning is het een kwestie van wennen.

Voorbijgangers zien hoe hotelgasten achter de glazen gevel in hun kamer naakt recreëren

Blote mensen in ‘glazen’ hotel trekken bekijks in Scheveningen: ‘Heel apart’

Scheveningen heeft er met het nieuwe Intell Hotel opeens een stuk naturisme bij. Toeristen die, al dan niet met hun kinderen, bij het sportstrand flaneren zien opeens achter de glazen gevel hotelgasten in hun kamer met jacuzzi naakt recreëren.

Groot verdriet om doodgereden bloemiste Janet (51): ‘Het voelt zo onwerkelijk, zo onrechtvaardig’

Bloemiste Janet (51) uit Hoek van Holland is vrijdag 30 juli overleden aan haar verwondingen. Dat laat haar familie weten. Janet, een geliefde medewerkster van Bloemenwinkel Pluis aan de Stationsweg in Den Haag, werd dinsdagavond aangereden door een vluchtende automobilist op de Noordlandseweg in ‘s-Gravenzande en raakte daarbij ernstig gewond. ‘Ze heeft de afgelopen dagen gevochten voor haar leven, maar heeft de strijd verloren.’

Onder gruwelijke omstandigheden omgekomen Renée was ‘heerlijk kind’: ‘Iemand die je heel snel in je hart sluit’

Zó gelukkig hadden haar vrienden Renée (23) nog nooit gezien. Het werd die zaterdagavond 22 mei de laatste keer dat ze haar knuffelden. Honderden meters van haar huis werd ’s nachts haar ontzielde lichaam gevonden.

Ouderencentrum de Mantel in Voorburg waar de 87-jarige Cees tijdens de lockdown steeds bozer werd om zijn opsluiting om corona.

Cees (87) sprong van negen hoog: ‘Liever dood dan weer de eenzaamheid van een lockdown’

Nabestaanden van de 87-jarige Cees hebben vanwege zijn zelfmoord vragen neergelegd bij ouderencentrum de Mantel in Voorburg vanwege een rigide bezoekverbod in de eerste lockdown, eenzame opsluiting, geestelijke verwaarlozing en onzorgvuldige communicatie van corona-maatregelen.

‘Man overleden nadat drie jongens hem in Den Haag voor tram duwen’, politie zoekt drietal

De Haagse politie heeft maandagavond 18 oktober een klopjacht gehouden op ‘drie lange, donker getinte jongens’ nadat een man is aangereden door een tram. De man, die ter plaatse is overleden, zou volgens getuigen door de drie jongens voor de tram zijn geduwd in de Haagse wijk Ypenburg.

Jolisa Brouwer stond op de derde plek op de lijst van Partij van de Eenheid van Arnoud van Doorn. Ze maakt expliciete taarten van geslachtsdelen.

Moslimpartij schrikt van piemeltaarten van nummer 3 op Tweede Kamerlijst: ‘Dit past niet bij ons’

De conservatieve moslimpartij Partij van de Eenheid is zwaar in verlegenheid gebracht nu onverwacht blijkt dat de nummer drie op haar kandidatenlijst voor de Tweede Kamer al jaren piemeltaarten bakt en verkoopt in haar bakkerij.

Rob mag geen gratis, gezonde lunch aan zijn werknemers geven en moet 100.000 euro terugbetalen

Ondernemer Rob Baan heeft de slag om het verstrekken van een gezonde, gratis lunch aan zijn werknemers verloren. De rechter oordeelde dat de eigenaar van Koppert Cress hiermee verkapt loon betaalt. Als gevolg van de uitspraak moet Baan verdeeld over vier jaar zo’n 100.000 euro achterstallige loonbelasting betalen.

Mirjam Duijvestijn en Ramón Boedhoe in de kamer van Ramón in Naaldwijk.

Bijstandsmoeder Mirjam ziet op tegen verjaardag zoon: ‘Zodra Ramón 18 is, kan ik geen eten meer betalen’

Normaal hang je de vlag uit als je zoon 18 wordt, maar voor Mirjam Duijvestijn (61) hangt de verjaardag van Rámon als een Zwaard van Damocles boven haar hoofd. Zodra hij 18 wordt, stopt haar alleenstaande oudertoeslag. ,,Dan kunnen we het eten niet meer betalen.”

Glazenwasser Michel valt 10 meter van ladder na ruzie over 15 euro: ‘Voorgoed mijn oog kwijt’

De zwaargewonde Michel, die niets anders bezit dan ladders en emmers, kan voorlopig lange tijd niet werken. De glazenwasser kwam onlangs ten val, nadat hij door een klant van zijn ladder zou zijn geduwd. Het had weinig gescheeld of de ondernemer had het niet overleefd. ,,Ik werd wakker in het ziekenhuis.’’

Rick (27) verkocht zijn appartementje voor 70.000 euro boven de vraagprijs: ‘Daar zakte mijn broek van af’

70.000 euro boven de vraagprijs vangen. Het lukte Rick Bos met zijn appartementje in Zoetermeer. Daar wordt bijna elke woning boven de vraagprijs verkocht, liefst 86 procent. ‘Ik was flabbergasted’.

