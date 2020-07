Van het kastje naar de muur: Bijna tweeduizend ondernemers wachten nog op coronasteun

Bedreiger Mark Rutte krijgt tbs van rechter: ‘Onverant­woord u onbehan­deld terug te laten keren’

17:07 De Haagse rechtbank veroordeelt een 45-jarige man uit De Lier tot een behandeling in een tbs-kliniek, onder meer omdat hij premier Mark Rutte bedreigde. Hij werd aangehouden na een wilde achtervolging vorig jaar op 4 december door Alblasserdam en Ridderkerk, nadat hij de auto van zijn oom in Honselersdijk had gestolen.