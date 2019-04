Van het weer tot line-up: dit is alles wat je moet weten over The Life i Live

Tram en bus op vrijdag 26 april: Om 19.00 uur start het festival in de Haagse binnenstad. Tot 1 uur 's nachts zijn er optredens op diverse podia. Tram 1, 9, 15, 16, 17 en bus 22,24 en 28 rijden daarom vanaf 18.00 uur een andere route. Op de website van HTM is de precieze informatie verzameld.



Verder wordt halte Grote Markt vanaf 19.00 uur afgesloten, dus dan stoppen tram 2, 3, 4 en 6 daar niet. Je kunt in- en uitstappen bij halte Brouwersgracht en van daar zo'n vijf minuutjes lopen naar de Grote Markt.



Wil je na de Koningsnacht naar huis met het openbaar vervoer? Op het busplatform van station Den Haag centraal kun je opstappen op nachtbuzz 1 t/m 6. Die rijden van 1 uur tot 5 uur 's ochtends.



Trein op 26 en 27 april: Kom je van buiten Den Haag, ga dan lekker met de trein. NS zet speciaal op 26 en 27 april extra treinen in die tot diep in de nacht doorrijden. Vanaf Den Haag Centraal is het maar een paar minuutjes lopen naar het festivalterrein.



Op de fiets: Hagenaars moeten eigenlijk gewoon, als het kan, op de fiets naar de binnenstad komen. Indebuurt heeft eerder alle gratis fietsenstallingen op een rijtje gezet.



Met de auto: In verband met de veiligheid van bezoekers is vanaf 26 april 17.00 uur tot 27 april circa 05.00 uur de binnenstad niet meer toegankelijk voor autoverkeer. Het Lange Voorhout is vanaf 26 april 15:00 uur tot en met 27 april 00:00 uur niet toegankelijk voor autoverkeer. De ventweg van Kneuterdijk richting Tournooiveld is wel toegankelijk. Op Koningsdag is ook de Denneweg van 12:00 tot 20:00 uur afgesloten.



Indebuurt raadt aan om, als je dan tóch komt met de auto, te parkeren bij garage Helicon, Malieveld. Je kunt daar tussen 18.00 uur en 01.00 uur voor vijf euro parkeren.