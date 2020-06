Van Heutsz werd gezien als held, maar nu staat zijn standbeeld ter discussie

Stormloop op theaters voor eindmusi­cal: ‘Iedereen doet z’n stinkende best’

17:03 De Oranjeschool is een van de 17 Haagse basisscholen die de eindmusical van groep 8 opvoeren in een theater. Het is wel puzzelen op de hoeveelheid papa’s en mama’s in de zaal, maar het lukt.